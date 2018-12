Thai Airways lance une nouvelle application

De nouvelles fonctionnalités qui comprennent l'information sur les vols et les itinéraires de voyage, les rappels de voyage, les services d'adhésion à Royal Orchid Plus (le programme de fidélisation de la compagnie), les cartes d'embarquement électroniques et d'autres services comme les réservations d'hôtel, la location de voitures et l'assurance voyage. Les détails du vol peuvent également être affichés sur les montres connectées qui sont liées à la nouvelle application.



Pour célébrer cette refonte, les passagers qui font une demande d'adhésion à Royal Orchid Plus dès aujourd'hui, puis se connectent, font des réservations de vol via l'application mobile de Thai Airways, et voyagent avec Thai Airways recevront 3 500 miles.



L'application mobile de Thai Airways peut être téléchargée sur l'App Store (iOS) et sur Google Play (Android).