Thaïlande : certaines plages sont devenues des zones non-fumeur

Afin de préserver son environnement, le gouvernement thaïlandais a transformé 24 plages touristiques, réparties dans 15 provinces, en zone non-fumeur. Les personnes prises en train de se griller une cigarette ou de jeter un mégot sur ces étendues de sable encourent une amende de 100 000 bahts (environ 2600 euros) et jusqu’ à un an d’emprisonnement.



Toutefois, les accros du tabac ont toujours la possibilité de bronzer en fumant en choisissant bien leur plage, puisque le pays en compte au total 357.



La liste des 24 plages visées par l’interdiction

1.Ban Cheun Beach, Trat

2.Laem Sade Beach, Chanthaburi

3.Saeng Chan Beach, Rayong

4.Bang Kaen Beach, Chon Buri

5.Tham Pang Beach, Chon Buri

6.Sai Kaeo Beach, Chon Buri

7.Dong Tan Beach, Chon Buri

8.Cha-am Beach, Phetchaburi

9.Hua Hin Beach, Prachuap Khiri Khan

10.Khao Takiab Beach, Prachuap Khiri Khan

11.Hat Said Res Beach, Champhon

12.Bo Phut Beach, Ko Samui, Surat Thani

13.Chalok Ban Kao Beach, Ko Phangan, Surat Thani

14.Plai Sai Beach, Nakhon Si Thammarat

15.Chalatat Beach, Songkhla

16.Wasukree Beach, Pattani

17.Patong Beach, Phuket

18.Ko Kai Nok Beach, Phang-nga

19.Ko Kai Nai Beach, Phang-nga

20.Khao Lak Beach, Phang-nga

21.Phra Ae Beach, Krabi