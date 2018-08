Thaïlande: le e-visa accessible aux Français

Destination fortement sollicitée durant l’hiver par les touristes français qui n’ont pas besoin de visa pour un séjour jusqu’à 30 jours, la Thaïlande développe actuellement un système de délivrance de visa électronique (ou e-Visa) pour faciliter les démarches administratives des voyageurs séjournant plus de 30 jours au pays du Sourire.



Annoncée depuis l’année dernière, la mise en service du système e-Visa devrait intervenir d’ici la fin de l’année, pour une période d'essais.



Le programme en ligne sera bilingue et lancé dans plusieurs pays courant 2019. Une phase de tests sera mise en place avant la fin de l’année dans 4 pays: la France, le Royaume-Uni, la Chine et les Emirats Arabes Unis.