Thalys arrête sa desserte Lille/Amsterdam

" Avec un parc de seulement 26 rames pour parcourir tous les jours 4 pays, la mission de Thalys est d'optimiser son offre par rapport aux besoins de mobilité internationale " explique Bruno Dierickx, directeur commercial de Thalys.



Au départ de Lille, les chiffres font état d'une demande qui reste modeste : le taux d'occupation moyen sur les quatre trains est faible (25%), il se double d’un trafic en baisse (- 22% depuis 2015) , et ce, malgré une politique de petits prix très incitative (avec près de 80% de petits prix au départ de Lille, vs 30% en moyenne sur l’ensemble des liaisons Thalys).



Thalys précise que pour se rendre à Amsterdam, les passagers des hauts de France sont invités à rejoindre Bruxelles au départ de Lille (15 trains quotidiens) pour profiter des 14 fréquences quotidiennes entre la capitale belge et Amsterdam.