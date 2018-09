Thalys toujours plus vert

Les voyageurs d'affaires sensibles à l'écologie choisissent souvent le train et Thalys apporte de l'eau à leur moulin: la compagnie ferroviaire annonce, à l'occasion de la semaine européenne de la mobilité, qu'elle économise plus de 25 000 tonnes de CO2 chaque année par rapport à 2008.Thalys a fait partie des 10 premières entreprises au niveau mondial à rejoindre le programme « Science Based Targets », fixant un objectif initial de réduction de - 40% de ses émissions de CO2 , à l’horizon 2020 par rapport à 2008. Pour relever ce défi, Thalys a élaboré un plan d’actions qui portait sur l’ensemble de son périmètre d’activité et qui impliquait l’ensemble de ses métiers, de sa restauration à bord jusqu’à l’électricité utilisée pour la traction de ses trains.Au total, les efforts de Thalys et de ses partenaires ont porté leurs fruits : entre 2008 et 2017, les émissions de CO2 ont été réduites de 25.111 tonnes de CO2 soit -46% (répartition totale des émissions par périmètre en 2017 : 24.347t traction / 4.055t services aux passagers / 586t siège / 36t communication / 166t bâtiments annexes = Total 29.190t par rapport de 54.301t en 2008).Les facteurs clés de cette réussite ? Soulignons cette année le passage à 100% d’énergie éolienne aux PaysBas au 1er janvier 2017, une décision forte des NS, partenaire néerlandais de Thalys. Contribuent également la réduction des consommations en éclairage, chauffage et climatisation, ou encore la dématérialisation de la billettique, le choix de produits locaux, bio, de plats végétariens et de poissons certifiés MSC pêche durable. Sans oublier l’optimisation des offres Thalys et IZY pour maximiser le taux de remplissage : 10 fois moins polluant que l’avion, le premier combat environnemental de Thalys est de faire préférer le train !#makethegreenchoice : un mot-dièse pas anodin pour des trains rouges. Pour faire préférer le train, Thalys mise sur la transparence. Tant les méthodes de calcul que les données elles-mêmes sont rendues disponibles à tous sur thalys.com