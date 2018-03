Thalys : un chiffre d'affaires en hausse de 11% en 2017

l’adhésion recueillie par la nouvelle offre Thalys en trois catégories

"reprise du tourisme européen, stimulé par un contexte économique plus porteur mais aussi par des campagnes volontaristes de promotion des différentes destinations, aussi bien loisirs que business".

Thalys a géré 7,2 millions de voyageurs en 2017, soit une croissance de +7%. Le chiffre d’affaires a a pour sa part progressé de 11% pour atteindre 509M€. Ces bons résultats ont été portés par le renforcement continu de la route hollandaise qui a permis d'enregistrer un trafic en hausse de + 6% entre Paris et Amsterdam et de +14% entre Bruxelles et Amsterdam. Thalys enregistre également de bonnes performances sur l'axe allemand dont le 5e aller-retour quotidien proposait un prolongement jusque Essen (+ 4% trafic).Thalys met également en avant "" lancée en septembre dernier et laL'entreprise planche sur un nouvel écosystème digital pour l’été (nouveau site internet et application). Elle prévoit aussi l’agrandissement du centre de supervision de l’ensemble des liaisons (« centre opérationnel »), et la réorganisation du service d’accueil de Bruxelles Midi.