Thalys veut faire la liaison entre Schiphol et CDG

Thalys prévoit de relier les deux hubs d'Air France-KLM à partir du mois d'avril 2019. Les trains rouleront deux fois par jour entre Amsterdam Centraal et la gare TGV de CDG en passant par Rotterdam.Selon le journal néerlandais , les horaires et les tarifs de ce nouveau service seront annoncés prochainement.Cette liaison, permettant de voyager entre les deux aéroports d'Air France-KLM, est une offre des plus intéressantes pour les voyageurs d'affaires. Elle permet d'avoir une nouvelle option de voyage en cas de perturbations sur l'une des deux installations. Par exemple, les professionnels bloqués à Roissy à cause du mauvais temps pourront tenter de rejoindre leur destination via le réseau de la piste d'Amsterdam.L'aéroport de Schiphol voit ce développement d'un bon œil. En effet, la direction a plusieurs fois exprimé sa volonté de voir l'offre ferroviaire se développer sur les courtes distances, afin de pouvoir réduire les court-courriers et ainsi dégager des slots pour les long-courriers.