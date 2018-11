Thanksgiving: la folie du 16 au 25 novembre dans les transports américains

Le week-end de vacances 2018 verra le volume de voyages de Thanksgiving le plus élevé depuis une douzaine d’années. INRIX, une entreprise mondiale d’analyses de la mobilité, prévoit que les temps de trajet dans les grandes villes des États-Unis pourraient être quatre fois plus longs que normalement.



Selon les prévisions de la TSA (Transportation Security Administration), Thanksgiving sera la plus chargée de tous les temps pour les voyages aériens.



Le Vendredi 16 novembre, qui tombe une semaine avant Thanksgiving, est maintenant projeté par la TSA comme l’un des trois jours de voyage les plus chargés de toute la période de vacances, qui s’étend du 16 au 25 novembre.



La porte-parole de la TSA précise : " Dans cette période de Thanksgiving, les agents de la TSA contrôleront environ 2,5 à 2,6 millions de passagers et de membres d’équipage aux points de contrôle de sécurité par jour." La grande exception est le jour de Thanksgiving. Bien que certains voyageurs essaient de rentrer chez eux pendant les vacances, la journée est globalement légère. La plupart des transporteurs américains ont des horaires réduits pour Thanksgiving, en particulier l’après-midi et le soir.