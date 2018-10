The Bureau va ouvrir 20 000m² d'espaces de coworking d'ici 3 ans

The Bureau vient de conclure une levée de fonds auprès du groupe Philippe Ginestet (GPG). Cette opération lui permettra d’ouvrir 20 000 m² d'espaces supplémentaires dans les trois ans à venir.



L'entreprise qui a lancé son premier centre de bureaux partagés en 2016 dans le 8ème arrondissement de Paris et un deuxième en juillet 2018, prévoit d’accélérer son développement avec l’ouverture de nouveaux établissements.



En plus d'un lieu où travailler, les adresses de The Bureau proposent aux clients d'autres services comme une salle de sport, un restaurant ou encore des événements business et culturels.



The Bureau compte plus de 500 membres pour une centaine d’entreprises clientes et prévoit d’atteindre les 2.000 membres d’ici deux ans.



Le Groupe Philippe Ginestet a été fondé en 1981 par Philippe Ginestet. Il dispose de 727 magasins dont 485 magasins Gifi (à fin 2018).