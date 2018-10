The Luxury Collection ouvre son premier hôtel en Jordanie

Destination touristique réputée, Aqaba est également connue pour l'importante activité économique de son port de commerce et de son terminal à containers. La ville connait aussi une activité plus faible dans le secteur du MICE, l'organisation d’événements, de congrès et de rencontres professionnelles.Le nouvel hôtel Al Manara dispose de 207 chambres haut de gamme, dont 43 suites et deux villas, dispose de balcons et de baies vitrées avec vue sur la mer Rouge et les montagnes. Le wifi haut débit est accessible dans les chambres et toutes les parties communes. Plusieurs salles sont également parfaitement équipées pour l'organisation de rencontres professionnelles.L'établissement propose trois lieux de restauration. Le Taybeh Al Manara, qui sert une cuisine du nord de la Méditerranée avec une touche internationale, le Kubba Levantin, un restaurant moyen-oriental élégant et décontracté et le bar et restaurant Amwaj d'Al Manara, situé au bord de l'eau et qui sert des poissons et fruits de mer pêchés dans la mer Rouge.Le prix de la nuitée pour une chambre supérieure (41 à 48 m2) commence à 153 euros, la chambre Prestige est à 172 euros et la suite (57 à 65 m2) est facturée 230 euros.L'hôtel Al Manara d' Aqaba propose différentes tarifications pour les entreprises et les voyageurs d'affaires consultables sur son site internet Hôtel Al Manara, Al-Hashemi St., 1968 77110, Jordanie, téléphone: +962 3 202 1000 .