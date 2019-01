The Peninsula Paris a une nouvelle Directrice Sales & Marketing

Anne Dugenétay a rejoint le Peninsula Paris en tant que Directrice Vente et Marketing en décembre 2018. Elle possède a une vaste expérience dans l’industrie du luxe, incluant onze ans à Londres ou elle a travaillé pour des groupes hôteliers comme Maybourne Hotel Group, Sofitel et le Westbury Mayfair Hotel.



Née en France, Anne Dugenétay a obtenu un Master en Commerce International et Affaires. Elle est passionnée de voyages et d’aventures et a déjà fait le tour du monde, traversé quelques océans en voilier et vécu dans de nombreux pays tels que la Chine, Taiwan, le Brésil, la Nouvelle-Zélande et dernièrement le Royaume-Uni.



Elle a également suivi des cours d’art et de peinture dans le musée Victoria and Albert et la galerie Saatchi à Londres.