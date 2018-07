Tianjin Airlines va augmenter son offre sur Londres

La compagnie chinoise Tianjin Airlines va ajouter une troisième fréquence hebdomadaire sur sa ligne Tianjin – Chongqing – Londres Heathrow à partir du 18 septembre 2018. Elle sera assurée tous les mardis.



L'avion décollera de son hub à 9h10 pour se poser à Chongqing à 12h05. Après deux heures d'escale, il mettra le cap sur le Royaume-Uni où il se posera à 18h50 (heure locale). Le retour prévoit un départ de Londres à 22h00. L'appareil se posera à Chongqing à 16h10 le lendemain et à Tianjin à 21h10.



Les deux autres vols sont programmés les mercredi et samedi.



Le transporteur asiatique ajoutera également fin septembre une fréquence le dimanche sur la liaison Tianjin – Xi’An – Londres Heathrow, déjà assurée les lundi et vendredi.



L'A330-200 décollera de son hub à 10h55. Il fera escale à Xi'An entre 13h00 et 15h15. Il s'envolera ensuite vers la capitale britannique où il sera attendu à 19h50. L'Airbus quittera l'aéroport londonien à 22h00 pour se poser à Xi'An à 16h00, le lendemain. Il redécollera ensuite à 18h45 pour un arrivée à Tianjin à 20h40.