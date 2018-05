Tintin se fait Toulousain

La visite guidée de l’exposition (durée 1h – tous publics)

Le carnet du jeune reporter (visite libre)

A la recherche de Milou ! (visite libre)

José Miguel de la Viuda Sainz, ingénieur en aéronautique et passionné d’aviation, auteur du livre « Hergé, Tintin et les avions », animera un cycle de conférences thématiques (programme à venir)

Jacques Hiron, célèbre Tintinophile, viendra partager sa passion avec le public (programme à venir)

Tout le monde le sait, le petit reporter, accompagné de Milou, est un casse-cou qui a fait de l’avion l’un de ses moyens de déplacement préférés. Hergé, passionné d’aviation, n’a pas manqué d’insuffler son amour des airs à ses héros. Aeroscopia propose naturellement, dans la capitale aéronautique française, 800m² d’exposition conçue avec le Musée Hergé et présentée au cœur du musée.L’exposition conduit le visiteur, au fil de son parcours, vers la découverte des aventures et de la génèse du célèbre reporter à la houppe. Elle présente une collection de planches conçues par le père de Tintin et permet aux visiteurs de découvrir les coulisses de l’une des bandes-dessinées les plus connues de la planète.Une visite pour découvrir les coulisses des aventures du célèbre globe-trotter sous l’angle aéronautique. Le parcours mènera le visiteur tantôt sur les traces d’Hergé et sa fascination grandissante pour l’aviation, tantôt au cœur de certaines aventures où l’avion devient un compagnon incontournable de Tintin et Milou ! Des escales thématiques ponctuent la visite, permettant de comprendre comment Hergé a fait de Tintin un témoin privilégié de l’évolution aéronautique.Distribué gratuitement à l’accueil du musée, ce carnet est dédié aux reporters en herbe de 8 à 12 ans, qui devront accomplir une mission en faisant preuve de curiosité, de perspicacité et d’un bon sens de l’observation pour suivre les traces de Tintin !Les plus petits ne sont pas oubliés, avec Milou qui leur propose une partie de cache-cache. Pendant la visite libre, les enfants pourront s’amuser à chercher les 8 Milou qui se cachent dans le musée…. Le musée aeroscopia aura le plaisir d’accueillir deux spécialistes de Tintin pour parler de leur passion avec le public :Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h (hors vacances scolaires zone C) et de 9h30 à 19h (en période de vacances scolaires zone C)L’entrée à l’exposition est incluse dans le prix d’entrée du muséePlein tarif : 12.50€Tarif réduit : 10€Gratuit moins de 6 ans