Titan: la clé Google pour sécuriser les comptes en ligne

Cette clé qui sécurise les connexions sur internet permet de protéger son contenu, même en utilisant des réseaux wifi. Les voyageurs d'affaires qui doivent régulièrement se connecter à des réseaux publics peuvent ainsi protéger leur mot de passe.



Les services d’authentification à deux facteurs passent généralement par la saisie d’un mot de passe (premier facteur), puis celle d’un code envoyé par SMS (deuxième facteur).



Or, cette seconde procédure n’est pas entièrement sécurisée, un pirate est en mesure de l’intercepter. Et c’est justement la raison pour laquelle les clés matérielles d’identification se multiplient.



" Les clés de sécurité Titan comportent une sauce spéciale supplémentaire de la part de Google, un micrologiciel intégré à une puce matérielle au sein de la clé, qui permet de vérifier que la clé n’a pas été falsifiée " explique Sam Srinivas, Le directeur produit de Google Cloud.



La Titan Security Key repose sur les spécifications FIDO, un cahier des charges supporté par de nombreuses applications et plusieurs navigateurs web. La clé de Google fonctionne donc pour s’identifier dans des services en ligne qui ne proviennent pas du moteur de recherche (dont Facebook, Github, Dropbox).



Cette clé vendue 50 dollars (43 euros) aux Etats-Unis, est plutôt simple. Une clé de sécurité USB qui inclut aussi un modèle NFC permettant de s’identifier directement sur un smartphone Android. Une autre clé bluetooth est également disponible.



Pour l'instant, Google ne propose Titan qu’aux Etats-Unis. La commercialisation dans les autres pays interviendra rapidement.