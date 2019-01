Tokyo Haneda: des navettes autonomes pour All Nippon Airways

Une phase d'essais est en cours jusqu'au 25 janvier dans une zone réglementée de l'aéroport et, si tout se passe bien, le transporteur pourrait mettre en service ces navettes autonomes d'ici 2020.



Les autobus sans conducteur fonctionnent en suivant un guidage au sol à l'aide de capteurs situés à bord du véhicule et qui aident à le guider le long de son parcours. Le positionnement GPS est également utilisé pour aider à diriger l'autobus.



Les voyageurs qui trouvent l'idée d'être transportés par un autobus automatisé perturbante, peuvent être rassurés par le fait qu'il y aura toujours un chauffeur à bord. Les opérateurs disposent de données en temps réel qui leur permettent d'évaluer l'intérieur et l'extérieur du bus et, si nécessaire, de prendre eux-mêmes le contrôle du véhicule.