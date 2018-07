Toulouse-Blagnac : +3,9% en juin

L'activité domestique de Toulouse-Blagnac a généré 448 756 passagers (-0,1%). Le trafic sur Paris est en léger repli (-1,8%), avec des tendances similaires entre Paris-Orly (-1,8%, 221 580 voyageurs) et Paris-CDG (-1,7%, 79 325 personnes).



En région, le trafic augmente (+3,5%, 147 851 passagers) et l’on enregistre des hausses sur la majorité des destinations. Les progressions les plus fortes sont relevées sur Caen (+112,4%, 3 785 voyageurs), Figari (+46,9%, 3 852 passagers) et Rennes (+19,6%, 8 827 personnes).



Le trafic international affiche 430 276 passagers, soit une croissance de +8,2%. L'espace Schengen (66,3% du trafic), reste orienté à la hausse (+6,1%, 285 137 voyageurs), à l’unisson de la destination la plus fréquentée, Madrid (+12,9%, 32 371 personnes). Les plus fortes progressions sont observées sur Palma (+67,7%, 8 449 passagers), Porto (+54,2 , 9 249 voyageurs) et Séville (+50,3%, 4 567 passagers).



Hors Schengen (+5%, 97 700 personnes), le trafic sur Londres (+7,7%) reste majoritaire avec 67 304 passagers répartis sur quatre aéroports : Londres-Gatwick (+1,6%, 26 470 clients), Londres-Heathrow (+9,8%, 21 427 passagers), Londres-Stansted (+10,5%, 13 798 personnes) et Londres-Luton (+27,8 %, 5 609 voyageurs).



Hors Royaume-Uni, deux destinations ont en particulier attiré les voyageurs : Dubrovnik (+33%, 1 892 passagers) et Split (+12,7%, 1 546 passagers). Le trafic sur l’Afrique du Nord progresse (+30,8%), avec de fortes hausses sur la Tunisie (+55,2%, 7 883 passagers), le Maroc (+32,4%, 15 117 voyageurs) et l'Algérie (+15,5%, 10 670 passagers). A noter également les bonnes fréquentations sur Istanbul (+31,5%, 6 807 passagers) et Montréal (+22,8%, 6 196 passagers).