Toulouse-Blagnac à +9% en novembre

Le segment domestique de l'aéroport de Toulouse a généré 412 369 passagers (+2,9 %). Le trafic avec Paris est en léger repli (-0,9%), avec une baisse sur Paris-CDG (-1,1%) tandis que Paris-Orly est sensiblement stable (-0,2%). En région, le trafic reste en forte croissance (+13%), avec de fortes progressions sur Nantes (+32,2%), Strasbourg (+26,9%) et Lille (+10,3%).



Le trafic international représente 309 002 voyageurs (+18%). La progression du trafic régulier sur l’espace Schengen reste très élevée (+19,5%). L’évolution de l’offre par rapport au programme Automne-Hiver 2016 engendre de fortes progressions sur Lisbonne (+168,5%) ou Venise (+161,3%).



Hors Schengen (+15,3 %), les aéroports londoniens tirent la croissance. Fait notable, Londres-Stansted devient ce mois-ci le 2ème aéroport de la capitale anglaise, avec une progression de 91,1% (16 226 passagers), derrière Londres-Heathrow (-6%, 17 254 clients) et devant Londres-Gatwick (-3,1%, 14 718 voyageurs). Le trafic sur l'Afrique du Nord maintient sa croissance (+11,1%), avec des résultats en progression sur la Tunisie (+29%), l’Algérie (+9,7%) et le Maroc (+6,8%). Le trafic charter reste en recul (-13,2%), avec 3 088 passagers.



Le secteur low cost représente 40,6% du trafic local de la plate-forme toulousaine.