Toulouse Blagnac lance un service de transfert de bagages

"Le principe est simple : un bagagiste récupère les bagages à votre domicile ou à votre hôtel, les stocke éventuellement le temps nécessaire, puis vous les restitue dans l’aérogare. C’est un service qui fonctionne également à l’arrivée à Toulouse, lorsque vous quittez l’aérogare"

L’aéroport de Toulouse-Blagnac lance un nouveau service de transfert de bagages. Complémentaire de la consigne à bagages déjà existante dans l’aérogare, il permet aux passagers d'être libérés de la contrainte des valises pendant leur déplacement vers/depuis la plate-forme., explique Bruno Balerdi, directeur du Développement Extra-Aéronautique de l’aéroport.Cette prestation, accessible aux passagers de l’agglomération toulousaine et sa proche banlieue, est assurée par une société toulousaine partenaire de l’aéroport, Skyway. Le service peut être réservé par téléphone, email ou directement sur le site www.go-skyway.com Le prix est de 10,00€ pour le premier bagage. Il faudra débourser 5€ par valise supplémentaire. Chaque sac sera équipé d'un scellé de sécurité. Par ailleurs, le tarif comprend aussi une assurance bagage vol/perte tandis qu'un titre de transport Tisseo est offert par valise transférée.Des options payantes peuvent être ajoutées comme le wrap (film de protection ultra-résistant), le contrôle de conformité du bagage (poids, taille) ou encore le service seuil de porte (le bagage est apporté jusqu'à la porte, et non l'entrée de l'immeuble ou de la résidence).