Toulouse accueillera son nouveau parc des expositions en juin 2020

C’est dans un an que Toulouse verra s’ouvrir le MEETT, nouveau site rassemblant Parc des expositions et Centre de conventions. Actuellement en construction, il sera situé sur la commune d’Aussonne, au nord-ouest de Toulouse et à proximité de l’aéroport de Blagnac.



Le MEETT abritera un Centre de conventions pouvant recevoir jusqu’à 10 000 personnes et comportera une salle plénière de plus de 3000 places, une surface multifonctions et douze salles de réunion. Une « Rue centrale » de 14 000 m2 reliera ce Centre de conventions au Parc des expositions et accueillera des expositions et animations. Le Parc des Expositions recouvrera 40 000 m2 divisibles en sept halls. Au Parc des expositions et au Centre de conventions s’ajoutera une aire d’exposition extérieure de 25 000 m2. Pour l’ensemble des nouveaux bâtiments, le MEETT affiche des ambitions en faveur de l’environnement avec des constructions certifiées HQE (Haute Qualité Environnementale). Peu après son inauguration, le MEETT recevra son premier évènement d’envergure. Du 17 au 20 juin 2020, le centre recevra le « Global Space in Toulouse », un important salon européen sur la relation entre le spatial et les défis globaux.