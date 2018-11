Toulouse: des scooters électriques en libre service

Forte de son succès avec les vélos partagés, c’est la société Indigo Weel qui déploie ces nouveaux modes de déplacement. Sur le même principe, ils peuvent être géolocalisés et débloqués grâce à l'application de l'opérateur. Après une phase de test de deux mois, 100 scooters d’une autonomie de 100 km sont désormais à la disposition des Toulousains.



Des modèles bridés à 50 km/h et qui seront équipés de deux casques, fournis avec des charlottes pour l’hygiène, permettant de transporter deux personnes. Dans sa phase de lancement, le service coûte trois euros pour 20 minutes d’utilisation puis un euro par tranche de dix minutes supplémentaires. Pour pouvoir utiliser ces véhicules, les usagers devront avoir plus de 18 ans et être titulaire d’un permis de conduire français en cours de validité.