Tourisme : 2018 devrait être une grande année pour le Grand Paris

En se basant sur les données de fréquentation de l’hôtellerie du grand Paris sur la période de janvier à octobre, 2018 devrait être un bon cru. "Au moins aussi bon que 2017, année historique en termes de fréquentation touristique, si ce n’est meilleur" , assure l'OTCP. La barre des 24 millions pourrait être franchie pour les hôtels du Grand Paris soit +4,7% par rapport à 2017.



Cette croissance est principalement tirée par les touristes étrangers, en progression importante de 10,9% de janvier à octobre 2018, tous marchés confondus. Les hausses les plus marquantes sont celles des États-Unis (+16,6%), premier marché étranger du Grand Paris qui pourrait retrouver les niveaux de fréquentation de la fin des années 90 (2 millions d’arrivées dans Paris intra-muros).



Au niveau européen, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne enregistrent des croissances supérieures à 15%. Du côté des marchés asiatiques, le Japon poursuit son rattrapage entamé fin 2016 et affiche +15,4% d’arrivées supplémentaires. La Chine progresse de son côté de +4%.



"Ces très bons résultats, liés à une bonne conjoncture économique internationale et à une programmation évènementielle attractive (Gay games, Ryder cup, grands concerts et expositions etc.), ont permis aux institutions culturelles telles que le Louvre ou encore le Centre des monuments nationaux (Sainte-Chapelle, Arc de triomphe, etc.), de battre des records d’affluence de visiteurs" , ajoute le communiqué.



Des visiteurs français moins nombreux

Par contre, la fréquentation touristique française est en recul de -2%, plombée par la grève perlée de la SNCF et le faible dynamisme de la croissance de l'Hexagone. Les gilets jaunes ont également ralenti la venue des visiteurs.



En effet, le mois de décembre, qui compte pour 8% de la fréquentation touristique du Grand Paris, a été impacté par le mouvement et sa médiatisation. Le taux d’occupation des hôtels du Grand Paris de décembre 2018 a baissé de 3,7 points pour se fixer à 71,5%. Le chiffre d’affaires par chambre (RevPAR) a par contre enregistré une légère progression de 0,8% du fait de l’augmentation des tarifs hôteliers de 4,4%.



Les arrivées aériennes internationales, hors Europe, à destination de Paris ont baissé de 3,9% en décembre 2018, par rapport à un mois de décembre 2017 record.



Des interrogations sur le 1er semestre

Pierre Schapira, Président de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris ajoute "Il reste à être extrêmement vigilant sur le rythme des réservations aériennes pour la période de février à avril 2019" . Toutefois, l'OTCP se veut optimiste "Si le 1er trimestre semble enregistrer une baisse de réservations, la tendance paraît s’inverser en avril, date cette année des vacances de Pâques (décalées d’un mois vs 2018)" . A suivre également, le segment du Tourisme d’affaires, dont les réservations se font traditionnellement en fin d’année pour les groupes, et qui représente chaque année la moitié des arrivées parisiennes.



Les entreprises américaines dans le viseur

Afin de prolonger la dynamique positive de 2018, l’OTCP a décidé d’activer un plan marketing attractif mettant en avant les richesses de la programmation culturelle et événementielle de la capitale.

"Ce plan d’actions est principalement tourné vers nos marchés cibles : une grande campagne marketing, initiée pour la toute première fois cet automne, unissant Paris et Londres faisant la promotion de nos deux destinations en est l'illustration parfaite. Cette campagne multicanaux, qui cible les touristes américains Millenials, se dotera en complément d’un volet Affaires destiné aux entreprises américaines" , précise à titre d’exemple Corinne Menegaux, Directrice générale de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris.