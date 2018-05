Tout Montréal tient dans la poche!

Proposé par Tourisme Montréal, , cette application propose de nombreuses fonctionnalités destinées à simplifier la découverte de la ville : un accès à une foule de cartes, d’itinéraires et de suggestions d’activités accessibles directement sur le téléphone.Disponible en français et en anglais gratuitement sur iOS (Apple Store) et Android (Google Play), tout le Montréal à vivre est proposé en activités et découvertes originale. Cerise sur le gâteau, Mon Guide Mtl prépare, à partir de vos dates de séjour, des recommandations personnalisées. Notons qu’une partie des informations est disponible "hors ligne" pour rester en permanence accessible sur le terrain.