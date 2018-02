Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la data travel !

SAP Concur et CWT s'associent pour un webinar proposé ce jeudi 15 février, de 11h à 12h, sur le thème : "". Une alliance qui veut marier l’expertise humaine et l’innovation technologique au service des clients.Pour animer ce webinar, Emmanuel Weindling, SAP Concur est en charge des partenariats Travel et Maxime Marembaud, responsable Produit et Innovation chez CWT Solutions Group.Une inscription en ligne est proposée aux personnes intéressées par le sujet.