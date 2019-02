Trafic : Premier chassé-croisé des vacances d'hiver

La journée de samedi sera classée orange dans presque toute la France. Pour ce premier-chassé croisé des vacances d'hiver, la circulation sera dense dans le sens des départs au niveau national et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes.



Les conducteurs et les personnes en déplacement dans des zones menant en stations de sports d'hiver sont invités à être particulièrement vigilants.

Dans le sens des retours, le samedi affiche vert sauf en Bourgogne et en Auvergne-Rhône-Alpes (orange).



Dimanche et vendredi seront Vert même si il est conseillé de sortir des grandes agglomérations avant 17h et d'éviter les axes en direction des Alpes et de Paris.