Trafic aérien perturbé par une grève ce lundi en Allemagne

La grève, à l'appel du syndicat Verdi, se déroulera de 5h à 8h45 dans les aéroports de Tegel et de Schoenefeld. Quelque 80 vols seront affectés, principalement à Tegel, le principal aéroport de la capitale allemande, selon l'agence de presse DPA.



Lufthansa a notamment annoncé qu'elle supprimait quatre vols Berlin-Francfort et quatre autres vols Berlin-Munich. Les quelque 850 passagers concernés pourront utiliser leur billet pour voyager en train, selon la compagnie allemande, qui «regrette que (ses) passagers commencent la nouvelle année avec cette perturbation». Les vols de et vers Luxembourg ne devraient pas être affectés, selon les prévisions indiquées dimanche par les compagnies concernées.