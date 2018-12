Trafic aérien toujours perturbé ce lundi à la Réunion

Voici le programme complet des vols prévus pour ce lundi 3 décembre.



Air France



AF671 : ce vol initialement prévu à 21h45 partira plus tôt dans la journée à 12h05. L’appareil fera exceptionnellement une escale à Nairobi pour effectuer le plein de carburant et atterrira à Orly à 22 :30. L’enregistrement commencera à 6h00 le matin.



AIR AUSTRAL



Réunion > Paris CDG :



> Le vol UU975 Réunion - Paris CDG du lundi 3 décembre 2018 prévu à 21h00 est avancé à 15h15 heure locale.



Réunion > Marseille :



> Le vol UU945 Réunion - Marseille du lundi 3 décembre 2018 prévu à 22h15 est avancé à 15h00 heure locale.



Paris CDG > Réunion :



> Le vol UU974 Paris CDG > Réunion du lundi 3 décembre 2018 prévu à 19H30 est avancé à 18h00 heure locale.



Paris CDG > Mayotte :



> Le vol UU976 Paris CDG > Mayotte du lundi 3 décembre 2018 prévu à 20h25 est maintenu.





Réunion > Maurice :





> Les passagers du vol UU102 Réunion - Maurice du lundi 3 décembre 2018 prévu à 07h05 sont reportés sur le vol UU104 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h30 heure locale



> Le vol UU104 Réunion - Maurice du lundi 3 décembre 2018 prévu à 10h25 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h30 heure locale



> Les passagers du vol UU108 Réunion - Maurice du lundi 3 décembre 2018 prévu à 16h50 sont avancés sur le vol UU104 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h30 heure locale



Maurice > Réunion :



> Les passagers du vol UU103 Maurice - Réunion du lundi 3 décembre 2018 prévu à 08h35 sont reportés sur le vol UU105 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 11h30 heure locale



> Le vol UU105 Maurice - Réunion du lundi 3 décembre 2018 prévu à 12h00 est avancé. Le départ est prévu de Maurice à 11h30 heure locale



> Les passagers du vol UU109 Maurice - Réunion du lundi 3 décembre 2018 prévu à 18h20 sont avancés sur le vol UU105 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 11h30 heure locale





Réunion > Fort Dauphin > Tuléar :



> Le vol UU651 Réunion > Fort Dauphin > Tuléar du lundi 3 décembre 2018 prévu à 09h15 est maintenu.



Fort Dauphin > Tuléar > Réunion :



> Le vol UU651 Fort Dauphin > Tuléar > Réunion du lundi 3 décembre 2018 prévu à 11h00 de Fort Dauphin et 12h45 de Tuléar est maintenu.





Réunion > Nosy Be :



> Le vol UU203 Réunion - Nosy Be lundi 3 décembre 2018 prévu à 10h20 est avancé. Le départ est prévu de La Réunion à 08h50 heure locale



Nosy Be > Réunion :



> Le vol UU204 Nosy Be - Réunion du lundi 3 décembre 2018 prévu à 12h15 est avancé. Le départ est prévu de Nosy Be à 10h45 heure locale





Réunion > Tamatave :



> Le vol UU555 Réunion - Tamatave du lundi 3 décembre 2018 prévu à 13h30 est avancé. Le départ est prévu de La Réunion à 11h25 heure locale.



Tamatave > Réunion :



> Le vol UU556 Tamatave - Réunion du lundi 3 décembre 2018 prévu à 15h20 est avancé. Le départ est prévu de Tamatave à 13h15 heure locale.





Réunion > Antananarivo :



> Le vol UU611 Réunion - Antananarivo du lundi 3 décembre 2018 prévu à 16h00 est maintenu.



Antananarivo > Réunion :



> Le vol UU612 Antananarivo - Réunion du lundi 3 décembre 2018 prévu à 17h35 est avancé. Le départ est prévu d’Antananarivo à 07h15 heure locale.





Réunion > Mayotte :



> Le vol UU276 Réunion - Mayotte du lundi 3 décembre 2018 prévu à 16h35 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 16h15 heure locale



Mayotte > Réunion :



> Le vol UU275 Mayotte - Réunion du lundi 3 décembre 2018 prévu à 11h25 est avancé. Le départ est prévu de Mayotte à 11h05 heure locale



> Les passagers du vol UU277 Mayotte - Réunion du lundi 3 décembre 2018 prévu à 19h45 sont reportés sur le vol UU2277 du lendemain. Le départ est prévu de Mayotte à 10h30 heure locale mardi 4 décembre 2018.