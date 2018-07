Trafic en hausse pour le tunnel sous la Manche malgré les grèves françaises

La société a déclaré qu'elle est toujours en bonne voie de gagner 545 millions d'euros pour l'ensemble de l'année.



Au cours du premier semestre, le nombre de voitures utilisant le tunnel a augmenté de 2 % pour atteindre 1,163 million, mais le nombre d'autocars a diminué de 2 % pour s'établir à 27 274.



Le chiffre d'affaires de ses services de navette a augmenté de 5% à 296 millions d'euros, ce qui, selon Getlink, est dû à sa politique de prix dynamique pour le trafic de passagers et de camions.



Le nombre de voyageurs ferroviaires empruntant le tunnel a augmenté de 3 % pour atteindre 5,198 millions, grâce au lancement des services directs entre Londres et Amsterdam en avril.



Le volume de passagers a été un record au premier semestre pour Eurostar malgré les grèves de la SNCF, tandis que le volume des trains de marchandises a augmenté de 12%, soit 147 millions d'euros pour Getlink au cours des six premiers mois de l'année.