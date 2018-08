Trafic en progression pour Hainan Airlines Group

Le groupe chinois a transporté 6,9 millions de passagers en juillet 2018,c'est 11,6% de mieux que l'année dernière.



La compagnie a effectué plus de 90% de ses vols sur le réseau national et régional, seuls 447.640 passagers ont emprunté les lignes internationales, en progression de 13% par rapport à juillet 2017.



Hainan Airlines Group est constitué des compagnies aériennes suivantes : Hainan Airlines, China Xinhua Airlines, Air Changan, Shanxi Airlines, Lucky Air Company Limited, Fuzhou Airlines, Urumqi Air, Tianjin Airlines and Guangxi Beibu Gulf Airlines.