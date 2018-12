Trafic interrompu à Londres Gatwick après le survol de drones

L'aéroport international de Gatwick, près de Londres, a dû suspendre son trafic après que des drones ont été signalés au-dessus de l'aérodrome, indique jeudi 20 décembre la direction de l'aéroport. Les vols à destination de l'aéroport de Gatwick, situé au sud de Londres et deuxième plus important aéroport du Royaume-Uni après Heathrow, ont été détournés vers d'autres villes britanniques, et les passagers qui attendaient de décoller ont subi de longs retards.



Les vols ont d'abord dû être suspendus de " 21h03 à 3h01 " (heure locale), mais l'aéroport a publié un nouveau communiqué à 5h40 (heure de Paris) précisant que "d'autres observations de drones dans les environs de l'aéroport nous ont obligés à fermer les pistes à nouveau à 3h45 ", afin de permettre à la police " d'enquêter " sur ces survols.



L'aéroport n'a pas rouvert depuis la publication communiqué. Les voyageurs sont invités à "vérifier le statut" de leur vol et les compagnies font tout leur possible pour proposer des hôtels ou des solutions de transport pour les voyageurs ayant atterri dans d'autres aéroports, précise l'aéroport.