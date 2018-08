Trafic perturbé à la gare de Marseille après le déraillement d'un TGV

Parti de Paris à 14h37, le TGV, "qui circulait à très faible vitesse", soit à 30 km/h, est "sorti de la voie" à l'entrée de la gare Saint-Charles peu avant 18 heures, a déclaré dans la soirée un porte-parole de la SNCF.



" Il n'y a aucun blessé, ni parmi les 350 voyageurs, ni parmi les agents à bord ", a précisé le porte-parole.



le trafic au départ et à l'arrivée de la gare de Marseille Saint-Charles restera perturbé samedi, a annoncé la SNCF. " Les opérations de relevage du TGV vont commencer cette nuit et se poursuivront durant le weekend. "



Pour samedi, les voyageurs sont invités, dans la mesure du possible, à reporter leur déplacement. La SNCF précise que les personnes ayant déjà effectué leur réservation peuvent, sans frais, modifier leur billet ou se faire rembourser en se rendant en gare ou en ligne.



La raison du déraillement n'est pas encore connue. Comme lors de tout incident de ce type, une enquête interne a été diligentée.