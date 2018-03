Trainer au Salon du Livre ce Week-end

Le Salon Livre Paris , puisque c'est son nom, donne un peu le tournis par la quantité de manifestations qu'il accueille. Des signatures et des dédicaces dans tous les stands, des scènes dédiées par genre : BD, jeunesse, sciences, Polar et j'en passe, sans oublier l'invité d'honneur, cette année la Russie.Vendredi 16 mars de 10h à 20hSamedi 17 mars de 10h à 20hDimanche 18 mars de 10h à 19hLundi 19 mars de 9h à 19h**Accès réservé aux professionnels de 9h à 12h, ouverture au public à partir de 12h.Pass Grand Lecteur : 29€Tarif semaine : 8€Tarif week-end : 10€Tarif réduit* : 6€Gratuit pour les moins de 18 ansIls peuvent s'acheter en ligne *étudiants de moins de 26 ans, seniors de plus de 65ans, demandeur d'emploi, enseignants pass education, bénéficiaires du RSA, visiteur handicapés.