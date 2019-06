Trainline fait son entrée en Bourse

« Je suis extrêmement fier de notre équipe Trainline et je tiens à remercier chacun d’entre eux pour le rôle qu’ils ont joué dans la croissance de l’entreprise qui est devenue la première plateforme indépendante de transport ferroviaire et autocar au monde. Nous croyons que nous sommes dans une position unique pour capitaliser sur les vastes opportunités qui s’offrent à nous et accélérer notre expansion au bénéfice de nos clients, de nos partenaires des compagnies de train et d’autocars et de nos actionnaires »

Trainline vient d’effectuer son introduction à la Bourse de Londres. La plateforme de réservation de billets de train réjouit les investisseurs avec une valorisation de 1,68 milliard de livres sterling, soit environ 1,8 milliard d’euros.Avec un cours de son action fixée à 350 pence, la société a levé 110 millions de livres sterling pour son introduction., confie Clare Gilmartin, PDG de Trainline.