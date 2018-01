Trainline propose les pass Interrail et Eurail

Trainline a noué un partenariat avec Interrail et Eurail. Le plate-forme offre ainsi désoemais la possibilité de réserver les Pass Interrail (pour les résidents européens) et les Pass Eurail (pour les résidents non-européens). Ils permettent de voyager simplement depuis 40 000 gares de plus de 10 000 destinations de 30 pays,



Ce partenariat étend l’offre internationale de Trainline, notamment dans la région des Balkans et en Scandinavie. Le site explique : "Les clients de Trainline vont désormais pouvoir utiliser les Pass Interrail et Eurail pour voyager à travers de nouveaux pays comme les pays scandinaves, la Grèce, la Roumanie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Monténégro, la Macédoine, et la Turquie".



Les clients achetant un Pass Eurail peuvent choisir entre un “Global Pass” pour voyager dans 28 pays, un “Select Pass” pour voyager à travers deux, trois ou quatre pays, ou un “One Country Pass” pour des voyages illimités dans un pays. Les voyageurs optant pour un Pass Interrail ont le choix entre le “Global Pass” ou le “One Country Pass” pour se déplacer à travers jusqu’à 30 pays.