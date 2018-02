Trainline voyage au Japon

Le Japan Rail Pass est disponible pour toute personne non japonaise, vivant en dehors du Japon, et permet de voyager simplement sur le réseau ferroviaire japonais.



Les clients de Trainline peuvent choisir entre un pass standard ou 1ère classe ("Green Pass"), et voyager pendant 7, 14 ou 21 jours. Ils permettent de monter à bord de la plupart des trains à grande vitesse Shinkansen, mais aussi à bord des trains régionaux, des bus gérés par Japan Rail, et de quelques ferries.



Ce partenariat marque l'arrivée de Trainline en Asie. La plate-forme de vente de billets de train travaille avec 144 transporteurs de train et de bus à travers 36 pays.