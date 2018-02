Trains, avions, routes : tous les moyens de circulation perturbés par la neige et le verglas

À partir du milieu d'après-midi de ce mardi 6 février, annonce Météo France, les précipitations neigeuses vont se renforcer pour devenir régulières et notables en fin de journée et en soirée, sur une grande partie des 28 départements toujours en vigilance orange. Fin de phénomène prévue le mercredi 07 février 2018 à 12h00. Jusque là, restent en vigilance Orange : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Aveyron (12), Cher (18), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Mayenne (53), Oise (60), Orne (61), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).3 départements en revanche en sont sortis : Loire-Atlantique (44), Haute-Marne (52), Meuse (55) et Vendée (85).a annoncé avoir réduit la vitesse de ses trains sur une partie de son réseau, occasionnant des retards, tandis que la LGV Atlantique subit quelques perturbations. Explications : "Lors d'intempéries, des mesures de sécurité sont prises pour réduire la vitesse sur les lignes. En effet, la vitesse est réduite à 220 km/h, cela."d'Orly et Roissy notamment enregistrent des retards dus en particulier à l'indispensable dégivrage des avions avant le décollage. Paris Aéroport signale également des perturbations sur les routes d'accès aux plate-formes et suggère aux voyageurs de suivre la circulation en temps réel avant de prendre la route ou pour mesurer les délais nécessaires.Paris Aéroport rappelle les alternatives à la route pour rejoindre Paris CDG ou se rendre à Paris Orly