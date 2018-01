Transavia : Charlotte Dumesnil prend du galon

Afin de poursuivre son développement sur les ventes indirectes, Transavia France a nommé Charlotte Dumesnil Directrice des Ventes, au sein de l’équipe d’Hervé Kozar, Directeur Général Adjoint Commercial.



Responsable Trade et Ventes affaires depuis septembre 2015, elle a repris en décembre dernier la charge des ventes tour opérateur et groupes. Elle intègre ainsi dans son périmètre le développement de l’activité avec l’ensemble des partenaires commerciaux et distributeurs de Transavia France et a pour mission de répondre au mieux à leurs besoins et de garantir une offre adaptée à leur clientèle.



Charlotte Dumesnil a rejoint le groupe Air France-KLM en septembre 2004, au sein du service communication, avant de développer une expertise digitale et de rejoindre l’équipe de Ventes Globales en novembre 2011.



Elle est diplômée d’un master 1 en économie de l’université Paris-Dauphine (2004), et d’un master 2 communication entreprises et institutions de l’université Paris-Sorbonne.