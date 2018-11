Transavia offre les pulls de Noël les plus moches (et le sait) +Vidéo

La compagnie aérienne Transavia, en collaboration avec l’agence HUMANSEVEN (future Havas Paris Seven), propose, cette année, une Christmas Box qui comblera les amateurs de voyages et de " tricots fait à la main ."



Pour 250€, ce coffret contient un aller-retour pour deux personnes pour différentes villes européennes telles que Naples, Barcelone, Prague, Porto et Amsterdam. La cerise sur le gâteau ? Le coffret contient également un pull typique de Noël, personnalisé selon votre destination.



On ne sait lequel choisir. La vidéo ci-dessous nous offre un aperçu de la classe et de l'élégance des différents modèles proposés.