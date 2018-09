Transavia poursuit son développement à Orly

Brindisi (Italie), Port-Mahon (Minorque) et Nador (Maroc) seront les 3 nouvelles destinations de Transavia au départ d'Orly à l'été 2019. La low cost d'Air France renforcera également ses dessertes de Marrakech (5 fréquences en plus/semaine), Faro, Alicante et Naples (2 fréquences en plus) et une fréquence en plus par semaine pour Malaga, Séville, Oujda, Lisbonne et Dubrovnik.



La compagnie desservira à l'été 2019 52 destinations depuis Paris-Orly, dans 19 pays différents.