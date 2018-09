Transavia reliera Lyon à Beyrouth en avril 2019

Transavia développe sa base lyonnaise et veut en faire un point d’accès privilégié sur le bassin méditerranéen. La nouvelle ligne Lyon – Beyrouth fournit une offre alternative aux voyageurs d'affaires pour rejoindre le Liban. Parallèlement, la compagnie veut renforcer sa desserte du Maroc et de la Tunisie pour offrir des dessertes quasi quotidiennes favorables à l'utilisation des lignes par les voyageurs d’affaires.



Transavia offrira 608 000 sièges au départ de Lyon l'été prochain :.

- Lyon - Beyrouth : (ouverture de ligne) 1 vol par semaine, à partir de 79 € TTC, dès le 13 avril 2019.

- Lyon - Agadir : 1 fréquence supplémentaire, soit 4 vols par semaine, à partir de 44 € TTC.

- Lyon - Oujda : 1 fréquence supplémentaire, soit 3 vols par semaine, à partir de 44 € TTC.

- Lyon - Monastir : 1 fréquence supplémentaire, soit 4 vols par semaine, à partir de 64 € TTC.



Implantée à Lyon depuis 2010, Transavia y a dépassé cet été le cap des 2 millions de passagers transportés. Avec 19 destinations et 9 pays desservis, soit 57 vols par semaines prévus pour 2019, Transavia renforce sa position au départ de Lyon Saint Exupéry.