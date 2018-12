Transavia va relier Nantes à Tunis cet été

Les voyageurs d'affaires nantais vont pouvoir s'envoler vers Tunis avec Transavia lors du programme été 2019. La low-cost d'Air France va relier l'aéroport de Loire-Atlantique à la capitale tunisienne à compter du 2 avril 2019. Elle assurera deux liaisons par semaine.La compagnie accompagne cette nouvelle ligne d’un renforcement de son offre existante pour l’été 2019. Elle augmente ainsi les fréquences de 5 lignes déjà desservies : 4 vols supplémentaires à destination de Marrakech, 2 fréquences supplémentaires vers Djerba et Monastir, 2 fréquences vers Héraklion et une liaison vers Athènes.Le transporteur mise fortement sur la plate-forme nantaise. Il avait déjà annoncé en septembre dernier l'ouverture de 5 nouvelles lignes pour l'été 2019 : Budapest, Copenhague, Santorin, Palerme et Mykonos.