Transavia va relier Orly à Ouarzazate

Transavia desservira Ouarzazate, dès le 7 novembre, au départ de Paris-Orly à raison de 2 vols par semaine (jeudi et dimanche). Avec Ouarzazate, la filiale du groupe Air France-KLM, première low-cost entre la France et le Maroc sur l’année 2019, desservira 11 destinations marocaines. Avec 2 millions de sièges offerts au départ de la France et vers le Maroc, soit une croissance de 14 % de l’offre par rapport à 2018, le Royaume chérifien reste le premier pays desservi par la compagnie (en sièges kilomètres offerts) pour l’année 2019. Après Nador, Brindisi, Kos, Zakynthos, Port-Mahon et Rhodes, Ouarzazate est la 7ème ouverture de ligne proposée par Transavia au départ de Paris-Orly pour 2019.