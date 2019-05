Transdev entre au capital de la jeune pousse wever

Une alliance qui va permettre aux deux sociétés de collaborer à des fins commerciales. L'objectif : construire la mobilité de demain et accélérer le développement de wever.



Pour rappel, wever offre une solution de pilotage de la mobilité avec une approche par l’humain. La plateforme permet de donner la parole aux individus d’une entité - entreprises, collectivités territoriales ou centres d’événementiel - afin qu’ils s’expriment sur leurs besoins en mobilité. Après avoir récolté les données, l’algorithme développé par wever, propose des actions de mobilité personnalisées.



« La connaissance et la compréhension fine de nos clients est un des piliers majeurs de la stratégie de Transdev dans notre rôle de partenaire des collectivités et des entreprises. Nous portons une très solide conviction qu'il nous faut savoir tout autant recueillir et analyser des informations très qualitatives dans un dialogue étroit avec chacune des personnes en mobilité comme le permet wever, que des datas quantitatives anonymisées de flux de déplacements » , déclare Hubert Joseph-Antoine, Directeur Stratégie, Environnement & Change Transdev.



En parallèle, la startup souhaite déployer sa solution partout en France et à l'international, notamment aux Etats-Unis. « Notre singularité réside dans notre approche qui consiste à positionner l’individu au cœur de son projet de mobilité et à en être à la fois acteur et décideur. En démontrant les désirs individuels, nous arrivons à créer un besoin collectif " , conclut Thomas Côte, CEO-Fondateur de wever.