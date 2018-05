Transport aérien : les liaisons les plus fréquentées dans le monde en 2017

La dernière étude d'OAG, cabinet spécialiste de l'aérien, révèle que la ligne Kuala Lumpur – Singapour a été la plus chargée entre mars 2017 et février 2018. Au total, 7 compagnies aériennes ont assuré en moyenne 84 vols par jour. La moyenne du Top 20 est de 35 fréquences quotidiennes.L'axe est suivi par Hong Kong – Taipei, où 5 transporteurs ont proposé 28 887 fréquences en un an. Jakarta – Singapour monte sur la 3ème marche du podium tandis que viennent ensuite Hong Kong – Shanghai Pudong et Jakarta – Kuala Lumpur.La forte activité aérienne dans le ciel asiatique n'est pas démentie par cette nouvelle édition des Busiest Routes d'OAG puisque 14 lignes du Top 20 desservent cette région au départ de Hong Kong, Singapour, Séoul ou Osaka.Si on regarde en dehors de ce continent, on retrouve la route New York LaGuardia – Toronto, à la 8ème place avec 3 compagnies aériennes et 16 956 fréquences annuelles.Quatre autres routes court-courriers sont particulièrement fréquentées par les transporteurs : Dubaï – Koweït (9ème), Dublin – London Heathrow (14ème), Amsterdam - London Heathrow (19ème) et Chicago -Toronto (20ème).Un seul long-courrier est présent dans le classement des 20 lignes les plus fréquentées : New York JFK - London Heathrow. Avec une moyenne de 38 vols quotidiens, il se place à la 16ème place en termes de nombre de fréquences.Le rapport détaillé est disponible gratuitement sur ce lien