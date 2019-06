Transports en Île-de-France : Navigo Easy arrive ce mercredi 12 juin

La disparition du célèbre ticket magnétique à usage unique à la RATP et la SNCF, c’est peut-être pour bientôt. Un coup d’accélérateur va en tout cas être donné ce mercredi 12 juin avec la mise en vente du passe Navigo Easy. Cette carte sans contact et réutilisable de façon illimitée permettra de charger différents types de titres de transports (ticket t+ à l’unité, carnet de tickets tarif plein ou réduit, forfait Navigo jour, tickets Orlybus et RoissyBus). À l’inverse du PassNavigo, il ne porte pas le nom de l’acheteur et peut donc être prêté. En revanche, il ne représente pas un groupe de personnes mais une seule. Au prix de 2€, il pourra être acheté dans toutes les stations et gares du réseau, et sera rechargeable aux guichets et appareils de vente.