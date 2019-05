Transports terrestres et aériens: les pays les plus dangereux

En 2018, 556 personnes sont mortes dans des accidents d'avion, selon le Aviation Safety Network (réseau de la sécurité aérienne), tandis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte qu'environ 1,35 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route.



Le nombre de morts dans des accidents d'avion a fortement augmenté l'année dernière, mais les voyageurs n'ont aucune raison de paniquer. Selon l'Aviation Safety Network (Réseau de la sécurité aérienne), avec 15 accidents d'avion mortels 2018 a dépassé la moyenne des 5 dernières années, mais il s'agissait quand même de la troisième année la plus sûre jamais enregistrée dans l'aviation commerciale.



Compte tenu du trafic aérien mondial estimé à un peu moins de 38 millions de vols en 2018, le taux d'accidents est d'un accident mortel pour 2,5 millions de vols.



Pour établir un classement mondial des pays les plus dangereux pour les voyages en avion, l'Aviation Safety Network a recensé les 100 pires accidents enregistrés depuis 1968.



1. États-Unis (10 accidents et 4 200 morts)



2. Espagne (sept et 1 367)



3. Japon (trois et 946)



4. Indonésie (cinq et 873)



5. Nigeria (cinq et 787).



Il est facile de voir l'impact d'incidents spécifiques. Par exemple, bon nombre des décès de la Pan Am aujourd'hui disparue remontent à l'accident le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation lorsque, le 27 mars 1977, deux Boeing 747 exploités par KLM et Pan Am sont entrés en collision sur une piste de Tenerife, en Espagne, faisant 583 victimes.



Les chiffres de Malaysia Airlines sont en grande partie le résultat de deux accidents en 2014. Le vol MH370, transportant 239 personnes, a disparu entre Kuala Lumpur et Pékin avant que le vol MH17, transportant 298 passagers et membres d'équipage, ne soit abattu en Ukraine.



Les cinq compagnies aériennes les plus sujettes aux accidents



1. American Airlines (cinq accidents et 2 578 morts)



2. Aéroflot (quatre et 718)



3. China Airlines (trois et 692)



4. Pan Am (trois et 758)



5. Malaysia Airlines (deux et 537)



Bien que China Airlines figure en bonne place sur la liste, elle n'a pas subi d'accident mortel depuis 2002, année où un Boeing 747-200 s'est écrasé dans la mer en route vers Hong Kong depuis Taipei, tuant les 225 personnes à bord. Les recherches indiquent également que les années 2000 sont la décennie la plus dangereuse pour le transport aérien, avec 8 324 morts dans 33 accidents, bien qu'il faille considérer cela dans le contexte de la croissance massive des routes au cours des dernières années.