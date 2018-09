Travail et loisirs: les voyageurs d'affaires français plébiscitent le bleisure

Qu’il s’agisse d’un voyage d’affaires classique ou d’un voyage de type bleisure, chez les voyageurs d’affaires interrogés, les dépenses professionnelles les plus conséquentes font majoritairement l’objet d’une prise en charge par l’entreprise, telles que les frais de transport (66%) et d’hébergement (54%), que ce soit en amont (respectivement 51% et 38%) ou grâce à une carte de société mise à disposition des salariés (respectivement 15% et 16%).



39% des voyageurs interrogés soulignent que la carte de société est le service le plus essentiel dont disposer lors d’un voyage d’affaires, suivi de l’accès à un service d’assistance (38%). En particulier, la carte de société est plébiscitée par 45% des voyageurs travaillant dans une PME. Ces facilités de paiement et d’assistance sont jugées plus pertinentes que des avantages plus luxueux, comme la nuit dans un hôtel 4 ou 5 étoiles (33%), un transport en classe affaires (27%), ou encore la mise à disposition d’un chauffeur ou d’un taxi sur place (23%).



Loin d’être une tendance confidentielle, le bleisure s’est généralisé parmi les voyageurs d’affaires. Les entreprises ont également accompagné cette pratique " qui procure aux salariés qui voyagent une meilleure expérience de leurs déplacements et les rend d'autant plus performants ", explique Amex Cartes France.