Travaux : le tram T7 ne dessert pas Paris-Orly le soir jusqu'au 24 janvier

La ligne du Tramway T7 sera fermée entre les stations Athis-Mons Porte de l’Essonne et Cœur d’Orly tous les soirs à partir de 21h00 du dimanche 20 au jeudi 24 janvier 2019 inclus. Ainsi, les rames ne desserviront pas, non plus, l'aéroport d'Orly pendant cette période.



Des bus de substitution sont mis à disposition des voyageurs afin d’assurer la continuité du trafic durant les travaux de rénovation. La RATP ajoute qu'un "dispositif d’information des voyageurs est mis en place, avec des stickers et une signalétique directionnelle prévue pour guider les voyageurs. Cette signalétique sera également présente sur les lignes en correspondance avec le T7 (métro ligne 7 et bus RATP et Keolis)".



Des panneaux d’informations sont également installés au sein de la plate-forme d'Orly pour informer les passagers de la fermeture et les orienter vers les bus de substitution.



Depuis janvier 2018, le Groupe Aéroports de Paris réalise des travaux de rénovation du pont n°2 qui permet à une piste de Paris-Orly de franchir la RN7 et le tramway T7. Ces interruptions de trafic sont liées à ce chantier.