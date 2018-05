Travaux nocturnes sur le RER B vers CDG les 10 et 11 mai

Les voyageurs d'affaires vont devoir faire attention lors de la préparation de leurs déplacements vers ou depuis l'aéroport de Roissy les 10 et 11 mai 2018. La circulation des RER B sera perturbée en soirée par des travaux. Par ailleurs, il est conseillé aux usagers de prévoir un allongement du temps de trajet pendant ces deux jours.Entre 21h45 et 23h20, la circulation des trains entre Aulnay-sous-Bois et Villepinte ne se fera que sur une seule voie.3 trains (KISS16, KISS28 et KISS40) circuleront depuis CDG2 vers Aulnay-sous-Bois dans le sens normal et s’arrêteront dans les gares aux quais habituels.2 autres trains (EPLA01 et ENNE11) circuleront depuis Aulnay-sous-Bois vers CDG2 dans le sens inverse du sens normal. Cela nécessitera un arrêt en gare d’Aulnay-sous-Bois, Sevran–Beaudottes, Villepinte et le Parc des Expositions sur des quais différents de ceux empruntés habituellement.A partir de 23h00 aucune circulation ferroviaire entre Aulnay et l’aéroport Charles-de-Gaulle. Une substitution routière est mise en place.A partir de 23h00 aucune circulation ferroviaire entre Aulnay et l’aéroport Charles-de-Gaulle. Une substitution routière est mise en placeLes horaires des trains sont disponibles ici.