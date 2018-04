Travel Planet coopère avec Booking.com

Ce partenariat, répond à deux problématiques toujours considérées comme inconciliables : proposer une offre aussi large que celle réservée au grand public à un tarif au moins aussi attractif et appliquer l'intégralité des règles de politique voyages et de gestion souhaitées par nos clients

Spécialisée dans les déplacements professionnels d'ETI (établissement de taille intermédiare) et grands comptes, Travel Planet a signé un partenariat avec Booking.com pour donner accès à l'intégralité du stock de la plateforme via son portail Click & Control. Booking.com peut ainsi renforcer sa présence sur le marché du voyage d'affaire en s'intégrant nativement dans le processus de réservation et de contrôle des clients grands comptes.", explique Betty Seroussi, Présidente de Travel Planet. La TMC précise que de nouveaux liens directs à des fournisseurs majeurs sont en cours de finalisation et seront annoncés le mois prochain.