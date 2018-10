Travel Planet étoffe sa direction

Christophe Silvin a été nommé directeur des opérations de Travel Planet. Auparavant, il a travaillé chez France Cars. Il a été directeur des opérations de 2002 à 2010 puis directeur Général jusqu'en 2017.



Désormais, la direction de Travel Planet va s'articuler autour d'un comité de direction composé de Christophe Silvin, Directeur des opérations, Jean-Christophe Sabatier, Directeur Business Development et intégration et Cyprien Descheemaeker, Directeur de la R&D. La Direction Générale se concentrera sur le développement international et les nouvelles offres du Groupe.